Michiel (24) rijdt rond met ‘De Slijpfiets’: “Tot bij de chef-koks, om hun messen te slijpen”

“Op mijn 19de ben ik begonnen met het maken van messen. Tijdens corona kwamen de chef-koks bij mij om hun messen te laten slijpen. Zo is dat begonnen. Het was vaak na hun uren, zodat ze ‘s ochtends hun messen terug hadden. Nogal omslachtig allemaal. Iedereen zei ‘er is niemand die het doet, wil jij dat niet doen’. Voor chefs is het superbelangrijk, een geslepen mes. Die hebben al zoveel stress in hun keuken en vaak een tekort aan personeel, met een scherp mes kan je efficiënt werken en valt een deel van de stress weg.”

Michiel koos voor een bakfiets van De Fietserij. “Erbovenop staat een slijpmachine en binnen zitten er nog twee. Een voor gekartelde messen zoals brood- of steakmessen en dan is er nog een slijpmachine voor scharen. Daarmee kan ik alles oplossen”, zegt hij. “In Gent, Antwerpen, Brussel maar ook in Aalst is het zo moeilijk om met de auto ergens te geraken. Dus moest ik een andere oplossing vinden, een voertuig waarmee je makkelijk in het centrum kan geraken. Het is deze bakfiets geworden. De Slijpfiets”, aldus Michiel. Als het aanslaat, wil hij het ook in andere steden uitproberen.