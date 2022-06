Michel Van Brempt (Vlaams Belang) noemt het Aalsters klimaatplan ‘zinloos, duur en hypocriet’: “We vragen inspanningen van burgers, maar Tereos mag 35% van de totale CO2 blijven uitstoten”

Aalst Eerste muur gesloopt, verbouwin­gen Netwerk kunnen starten: “Filmzaal verhuist tijdelijk naar feestzaal van VTI”

De eerste muur is gesloopt tijdens een slotfeest aan de Houtkaai, kunstencentrum Netwerk in Aalst maakt zich klaar voor de verbouwingen. “De verbouwingen starten in september 2022 en zullen tussen de 6 en 8 maanden duren. De volledige kostprijs is net iets meer dan een miljoen euro”, zegt Netwerk Aalst.

26 juni