Met pint in de hand en kind op de achterbank slalommen over de E40: chauffeur onder invloed riskeert stevige straf

Het gedrag dat Sebastien L. vertoonde op de E40 was allesbehalve fraai. “Het begon aan de oprit van de E40 in Aalst waar de man meteen begon te bumperkleven”, zegt het Openbaar Ministerie. “Een politiepatrouille merkte het gevaarlijke rijgedrag van de man op en zag nadien ook dat hij een blik bier in de hand had en er ook van aan het drinken was.”

Toen de chauffeur aan de kant werd gezet bleek hij meer dan twee promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is het equivalent van zo’n tien glazen alcohol. Zijn vrouw kwam even later ook ter plaatse en gaf haar man een bijzonder zware uitbrander voor deze feiten. De man zelf was gisteren niet aanwezig in de politierechtbank, maar zijn advocaat betwistte een deel van de feiten. L. zelf werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor dronken rijden. Het openbaar ministerie vroeg een strenge straf, maar de rechtbank spreekt zich later uit over de zaak.