Met deze 7 tips verveel je je geen seconde op Hemelvaartsdag in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen.

Emilie (17) wil Queen Of The Models worden

Emilie Gabrielle Goiaz (17) uit Affligem is één van de 22 finalisten die deelnemen aan de wedstrijd ‘Queen of the Models’. Emilie volgt economie talen op school in Asse en heeft als hobby’s dansen, schilderen en acteren. Haar grootste droom is om later actrice te worden.