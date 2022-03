Met de hulp van deze 7 tuincentra in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen maak jij tuin lenteklaar

Aalst ‘Geweld is nooit geweldig’: stad Aalst kaart jongerenge­weld aan met campagne op sociale media

Geweld wordt steeds vaker een probleem onder de schoolgaande jeugd en daar moet de bewustmakingscampagne ‘Geweld is nooit geweldig’ verandering in brengen. “Het is echter best mogelijk dat u de drie campagnevideo’s de komende weken nergens ziet verschijnen, maar wees gerust: uw puberzoon of -dochter krijgt ze wél te zien”, zegt de stad Aalst.

7 maart