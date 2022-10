Melissa (31) en Alessandro (37) openen pizzeria La Salina in Aalst: “Focus op smaakvolle Siciliaanse gerechten”

De familie Inglese is afkomstig uit Trapani in Sicilië. “Het is een mooie regio, heel toeristisch. Ze staan bekend om de zoutproductie, vandaar La Salina. We maken echte smaakvolle Italiaanse pizza’s. Ook onze producten, onze charcuterie komen van Italië. Onze mozzarella, fior di latte, die zijn 100% Italiaans. We maken ook ‘panino all’ufficiale’, een broodpizza, en pizza luna. Dat is typisch een gerecht uit onze regio”, zegt ze. “Op korte termijn willen we ook pasta verkopen, met echte bolognaise, verse zelfgemaakte sauzen. Er is tiramisu van het huis, chocolademousse, en canole.”