Melinda schrijft boek ‘The Crack’: “Signeersessie in een echte yurt”

Een beetje verstopt achter de huizen van de Immerzeeldreef, maar met zicht op de weilanden erachter, bevindt zich een authentieke Kyrgyzische Yurt. “Een stukje natuurlijke oase tussen de Immerzeeldreef en de weilanden daarachter, met ingang aan het einde van de oprit van Key Dance Zone op Immerzeeldreef 62 in Aalst. De locatie is bedoeld als een verzamelplaats voor Waarheidszoekers waar lezingen en workshops de groei van bewustzijn en wijsheid ondersteunen, met als resultaat meer persoonlijke vrijheid, sereniteit en gemak”, legt Melinda uit.

Popverbranding

Zij schreef een boek ‘The Crack’. “Het is het meest toegankelijke boek over het complexe onderwerp van bewustzijnsontwikkeling, dat op de ranglijst thuishoort naast ‘De kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle”, zegt Melinda. Ze is een Hongaarse die 20 jaar geleden haar thuis vond in Aalst. Haar eerste kennismaking met de stad was de popverbranding op de Grote Markt. “Ik ontwikkelde meteen een fascinatie voor de Ajuinenstad en haar bijzondere mensen. Ik vond er de liefde en behaalde een tweede Master en een doctoraat in Bewegingspsychologie aan de Universiteit Gent. Mijn proefschrift was het prototype van mijn concept van ‘mindful movement’ dat ik in 2012 publiceerde in het wetenschappelijke tijdschrift Psychology of Sport and Exercise. Die wetenschappelijke publicatie was het zaadje waaruit haar methode van bewustzijnsontwikkeling en ‘the Crack’ groeide.

Dalai Lama

“Als we een cultuur van aanvaarding van andermans anders-zijn koesteren, in plaats van te oordelen en groepsdruk op te leggen om aan bepaalde normen te voldoen, kunnen we een nieuwe wereld creëren waarin we allemaal genieten van meer ontspanning en gemak, en waarin individuele verschillen worden gevierd als de manifestaties van de rijkdom en diversiteit van het leven”, zegt Melinda. De centrale leer in haar boek is: je hoeft niet te veranderen wie je bent, maar je moet weten hoe je in elkaar zit. Ze volgde onder meer een spirituele training met de Dalai Lama. “Ik had het voorrecht hem persoonlijk te ontmoeten in Huy en in Hamburg.”

De signeersessie vindt plaats om 15 uur. Op 18 en 19 maart is er ook een eerste workshop in de yurt. Meer over de workshops en het boek op www.the-crack.com.

