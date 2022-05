Meldert zal weer bruisen op pinkstermaandag: “Marktkramen, springkastelen en muziek”

Meldertse winkeliers, handelaars en traiteurs die een activiteit hebben in de voedingssector bieden aan de bezoekers hun gerechten of culinaire producten aan. Ze doen dit uitzonderlijk één keer per jaar op pinkstermaandag, want de meesten onder hen zijn geen marktkramers. De klanten kunnen producten kopen van 9 uur tot 13 uur, maar het komt er vooral op aan ter plaatse te proeven samen met vrienden en kennissen. Er is muzikale randanimatie voorzien en de springkastelen die ieder jaar veel succes hebben bij de kinderen zijn er ook terug bij. De organisatie is in handen van ZWAM – Zelfstandigen Werken Aan Meldert- in samenwerking met stad Aalst.