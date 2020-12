Meisje (14) op oudejaarsavond aangereden bij oversteken Gentsesteenweg in Aalst

Aalst ‘Kerst in de stad’ helpt recordaan­tal kansarmen: “470 kerstmenu’s en speelgoed voor de kinderen”

25 december De vorige jaren genoten zo’n 300 personen van een gratis kerstmenu in De Horizon in Aalst, nu deelde ‘Kerst in de stad’ maar liefst 470 afhaalmenu’s uit. Duwt corona meer en meer mensen in de miserie? Of ligt de drempel dit jaar lager nu het kerstmenu afgehaald moet worden? Wat ook de reden mag zijn, de vrijwilligers hebben weer vele minder fortuinlijke stadsgenoten gelukkig gemaakt.