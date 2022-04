Meer groen en 12 extra parkeerplaatsen in Sint-Annawijk en Roklijf: “Wijk wordt groener en meer leefbaar”

Volgend jaar starten er sowieso werken in de Welvaartstraat in Aalst en daarom heeft de stad nu onderzocht hoe parkeren in de wijk efficiënter kan. “Er is een hoge parkeerdruk in de volledige Sint-Annawijk”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Bovendien zijn de bomen in het deel Oude Gentbaan afgestorven zijn en moeten vernieuwd worden. Dat alles is aanleiding geweest om voor de omgeving van de Roklijf en de parking ter hoogte van Sint-Anna een vernieuwde inrichting te ontwerpen. Om dit te realiseren, werd alvast een plan opgemaakt waarbij het aantal parkeerplaatsen verhoogd wordt van 72 naar 89", zegt de schepen.

Parkeren

Er worden schuine parkeerplaatsen voorzien in de Oude Gentbaan tussen Roklijf en Welvaartstraat langs de huizenrij. In dat deel van de Oude Gentbaan langs de kant van de groenzone verdwijnen de parkeerplaatsen. In het deel Oude Gentbaan tussen Roklijf en Boudewijnlaan worden parkeerplaatsen voorzien op een terrein aansluitend bij de parking Sint-Anna. Op de parking Sint-Anna worden de parkeerplaatsen behouden met bijkomend ook een reeks schuine parkeerplaatsen in het Roklijf langs de straatkant aansluitend bij de parking. Alle parkeerplaatsen worden aangelegd met waterdoorlatende materialen. Bovendien wordt met de kerkfabriek een gesprek aangegaan om op hun terrein te voorzien in een overdekte fietsenparking.

“Deze plannen passen ook perfect in een traject van verduurzaming en vergroening”, zegt De Gucht. “Het biedt bovendien ook de mogelijkheid om het parkje tussen de Oude Gentbaan en de Gentse Steenweg op te waarderen met nieuw groen en het bestaande voetpad te vervangen door een wandelpad achter de bomenrij. Er wordt nagedacht om het park te vergroten door het in- en uitrijden van de Oude Gentbaan/Gentsesteenweg op een andere manier in te richten. Dit zal besproken worden met Agentschap Wegen en Verkeer.”

Leefbaarheid

Jean Jacques De Gucht zegt dat deze plannen de mogelijkheid bieden om de leefbaarheid van de Sint-Annawijk te verbeteren. “Enerzijds worden meer parkeerplaatsen voorzien om tegemoet te komen aan de heersende hoge parkeerdruk. Anderzijds wordt de omgeving groener in een toch wel druk bewoond gebied. Bovendien zal bij de inrichting gekeken worden om elektrische laadinfrastructuur en voldoende deelmobiliteit te voorzien. Op termijn wordt ook onderzocht om er een mobiliteitshub te maken waar de verschillende vormen van deelmobiliteit kunnen geclusterd worden”, zegt hij.