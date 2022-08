Meer dan 100 vrijwilligers klaar voor drie dagen CIRK!

Aalst Opnieuw CIRK zoals voor corona: “Voor vier acts moet je betalen, meer dan 27 andere volledig gratis”

De coronapandemie ligt - hopelijk volledig - achter ons en dus keert CIRK! terug naar de oude vertrouwde formule. Terwijl je vorig jaar nog moest betalen voor negen van de veertien acts, is deze editie nagenoeg alles weer gratis. “Dit jaar gaan we opnieuw all the way”, zegt schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). CIRK! vindt plaats op 26, 27 en 28 augustus in Aalst.

