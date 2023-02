Meer carnavalisten, maar minder afval: “Kuisploegen zamelen 70 ton afval in.”

Vorige edities haalden de stadsploegen toch eerder 100 ton afval. Winkelkarren, zetels en stukken huisraad waren er dit jaar ook wel bij, maar minder. “Dit jaar schat ik dat we 70 ton afval hebben opgehaald zegt Guy Van De Voorde van de stad Aalst. Het was een droge carnaval, als het niet regent dan weegt het afval al wat minder. In het verleden vonden de kuisploegen al eens een caravan en zelfs een boot terug op de Grote Markt. Dat was nu niet het geval. Ook op dat vlak was het dus een brave carnaval.