Mattiz (13) mag naar het WK in Le Mans: “Mijn droom? De top van de autosport bereiken”

Mattiz woont in Affligem en gaat naar school in Aalst, maar is gepassioneerd door autosport. “Ik race met een Oberon-kart in de reeks ‘X30 Iame Junior klasse’. We rijden met een topsnelheid van 131 kilometer per uur. In 2018 ben ik ermee begonnen, op het indoorcircuit in Gent. Ik vond dit heel leuk . Al snel reed ik daar elke race mee die daar georganiseerd werd”, vertelt Mattiz, die in december 14 jaar wordt. “Ze vonden dat ik talent had en raadde me aan hier verder mee te gaan. Natuurlijk gingen we ermee verder. Ik kreeg privéles van Nico Verdonck, een bekende autocoureur in de racewereld. Hij leerde me de trucjes van het vak en was ook zeker heel verrast dat ik zo snel leerde. Zo belandde ik al snel in juni 2019 op het outdoorcircuit van Genk, waar ik als mini-racer begonnen ben.”