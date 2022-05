Materiële schade nadat bestuurder tegen geparkeerd voertuig aanrijdt

Aalst Afbraakwer­ken moskee in Aalst volop bezig: “Beroep tegen vergunning loopt, maar werken mogen doorgaan”

De afbraak van de Turkse moskee in de Binnenstraat in Aalst is volop bezig. De islamitische gemeenschap wil op dezelfde plek een grotere moskee bouwen, al was een vergunning bemachtigen niet zo eenvoudig. Die juridische strijd is nog niet volledig voorbij. Er loopt nog altijd een beroepsprocedure van de stad Aalst tegen de uitbreiding van de moskee.

10 mei