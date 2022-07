Materiële schade bij kop-staartbotsing tussen twee voertuigen

Het ongeval gebeurde iets voor 10.00 uur in Aalst in de richting van de tunnel. Wat de exacte omstandigheden zijn is niet duidelijk, maar een bestuurder reed er in op zijn voorligger vermoedelijk nadat hij het voertuig te laat opmerkte. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte is waarschijnlijk total loss. Gewonden vielen er niet, maar door de aanrijding was er wel lichte verkeershinder. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.