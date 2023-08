Marieke (29) bezorgt 60.000 Tomorrowland-toeschouwers kippenvel met doedelzak: “Het publiek reageerde met hartjes”

Nieuw erfgoed­bord langs WOII-fietsroute herinnert aan crash van Duits verken­nings­vlieg­tuig in Eigen­straat, Albert (92) was er destijds bij: “Vliegtuig­je raakte kerselaars vlak achter onze boomgaard”

Op de hoek van de Koekelberg met de Eigenstraat in Denderhoutem werd er langs De Patrijs WO-II fietsroute een nieuw erfgoedbord geplaatst. Dat herinnert aan de crash van een Duits verkenningsvliegtuig in de Eigenstraat. Albert De Gendt (92) maakte de crash als kind mee. In de toekomst komen er nog meer herdenkingsborden langs de WOII-fietsroute.