Marcia heeft sociale woning, maar 300 andere Aalsterse eenoudergezinnen staan op de wachtlijst: “Veel ruimte nodig, met maar één inkomen”

Tupperware-verkoop­ster Ellen (44) over nakend faillisse­ment: “Als we slecht in het nieuws komen, stijgt de vraag naar onze producten”

Tupperware dat met het faillissement flirt? Het zou heel slecht nieuws zijn voor de 260 personeelsleden van de potjesfabriek in Aalst, maar ook voor de Tupperware-verkopers overal in het land. Is er bij hen intussen paniek? “Slechte reclame is ook reclame.”