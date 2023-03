Marc wil reünie organiseren, maar heeft 10 klasgenoten nog niet gevonden: “Ik heb alleen de namen.”

“In september is het precies 60 jaar geleden dat deze leerlingen hun schoolcarrière startten in het Koninklijk Atheneum te Aalst bij meester Piet Lievens. Om dit te vieren wil ik een reünie organiseren. Tot op heden kon ik de contactgegevens van 14 oud-klasgenoten terug vinden. Voor de resterende 10 zit ik vast”, zegt Marc. “Ik ken wel de namen: Van Geyt Johan, De Mayer Marc, De Backer Ludwig, Van Coningsloo Marc, De Brucker Patrick, Bal Jean-Claude, De Ridder Dirk, Verhoeven Erik, Van Gijseghem Etienne en Arijs Werner. Ze kunnen mij ten alle tijde contacteren via mail of telefonisch.” Ken je de personen die Marc zoekt? Contacteer hem dan via 0487/33.20.65.