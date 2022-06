Marc Verwaeren, priester van de Sint-Martinuskerk, verlaat Aalst: “Benoemd tot pastoor in Hamme en Waasmunster”

De deken zegt dat het geen eenvoudige beslissing was. “Het kwam voor velen totaal onverwacht, dat het bisdom me op 16 juni benoemde tot pastoor van Hamme en Waasmunster. Het was geen eenvoudige beslissing. Ik wil er heel duidelijk over zijn: ik heb zelf de vraag gesteld aan het bisdom. Niemand heeft druk op mij uitgeoefend”, zegt hij. “Waarom na acht jaar Aalst verlaten? Het is zeker niet uit onvrede over Aalst. Het gaat om een combinatie van verschillende factoren die me deze beslissing hebben doen nemen.”

Restauratie Sint-Martinuskerk

De pastoor wil meer tijd besteden aan het pastorale werk. “De opdracht in Aalst overstijgt steeds meer mijn draagkracht. Verantwoordelijk voor een groot dekenaat (het dekenaat Aalst omvat de 3 Aalsterse parochies, maar tevens Erpe-Mere, Ninove, Haaltert en Denderleeuw)”, vertelt hij. “Daarnaast heb ik ook de leiding van de grote Sint-Martinusparochie met zijn vele kerkplekken. Deze verantwoordelijkheid brengt dagelijkse vergaderingen met zich mee. De zorg voor het materiële is ook een zware dobber. De totaalrestauratie van de dekenale Sint-Martinuskerk is heel boeiend maar vaak ook erg vermoeiend. Ook andere kerkgebouwen en het privépatrimonium van onze kerkfabrieken vraagt de nodige aandacht. Gelukkig zijn er vele leden van kerkfabrieken die deze zorg voor onze gebouwen mee ondersteunen. Er is steeds minder tijd voor echte pastoraal. Mijn eigen gezondheid vraagt ook de nodige aandacht.”

62 jaar

“Ik word binnenkort 62 jaar. Dat is te vroeg om ‘op pensioen’ te gaan als priester. Vanuit de rijke ervaring in Aalst voel ik momenteel nog voldoende veerkracht om ergens nieuw te beginnen, maar dan wel in een opdracht met minder verantwoordelijkheid. Acht mooie jaren heb ik in Aalst meegemaakt. Als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik in Hamme en Waasmunter nog mooie jaren kerk mee te maken”, zegt hij. “Met de parochieploeg en dekenale ploeg zal ik afspraken maken over de nabije toekomst. Wellicht in de loop van september zal ik verhuizen, afscheid nemen van Aalst en starten in Hamme/Waasmunster. Als hierover meer duidelijkheid is, zal ik daar verdere informatie over geven. Ik wil oprecht de trouwe medewerkers danken. Ik hoop dat jullie niet te zwaar ontgoocheld zijn. Ik heb dankzij jullie mooie jaren gekend in Aalst.”

