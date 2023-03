Marc (66) stelt speelse ideeën voor Aalst tentoon: “Van een toren aan het Esplanadeplein tot een nieuwe kijk op Utopiaplein.”

Een van de opvallendste ideeën is de toren die in de plaats komt van de Sint-Jozefskerk. “Als de kerk ooit verdwijnt, dan denk ik dat we die toch best vervangen door een nieuwe toren. Een landmark op het plein. Want die toren bepaald toch het plein. Waarom geen appartementen en een rooftop? Ik zeg niet dat de kerk weg moet hé, maar dit is een mogelijkheid”, zegt hij. Voor het Utopiaplein heeft hij ook een idee. “Nu is er nog altijd een straat voor de auto’s en een voetpad. Waarom niet alles op hetzelfde niveau en het plein doortrekken? Met LED-verlichting in het plein. Het verkeer vertraagt automatisch en de gekleurde huizen daar zouden beter tot hun recht komen.”