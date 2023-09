Mantelzorgcafé De Palto: “Tips over keuzes maken, in je leven en op je werk”

Burgemees­ter D’Haese (N-VA) bezorgd over overname Eendracht Aalst: “Ze willen ons niet eens zeggen waar ze wonen”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is zeer bezorgd. En dat heeft alles te maken met de overname van voetbalclub Eendracht Aalst. In augustus namen Turkse investeerders de club over van Patrick Le Juste. Ondertussen werd ex-Rode Duivel Kevin Mirallas aangesteld tot sportief directeur. De stad Aalst is eigenaar van het stadion en jeugdcomplex Zandberg. “Het onderhoud met de nieuwe voorzitster was allerminst geruststellend.”