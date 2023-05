Man met rijverbod koopt auto via Marketplace en misbruikt nummerplaten van vorige eigenares

Brandje in carnavals­hal­len geblust met brandblus­sers door aanwezigen

In de carnavalshallen aan de Hoge Vesten in Aalst is woensdagavond een kleine brand ontstaan in een van de loodsen. Dit gebeurde tijdens werken die daar werden uitgevoerd. Er was heel wat volk aanwezig en zij konden de brand zelf blussen waardoor de brandweer niet meer hoefde in te grijpen.