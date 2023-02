Man loopt poedelnaakt door centrum van Aalst: “Gelukkig is carnaval afgelopen, anders had hij meer bekijks”

Het was denturist Marc Buyle die de man zondagochtend zag lopen ter hoogte van de zeshoek in Aalst. Hij liep er poedelnaakt rond op straat en keek gewoon voor zich uit. Waarom de man naakt op straat rond liep is niet duidelijk. Gelukkig was Aalst carnaval wel al een week afgelopen, anders had de man nog veel meer bekijks gehad. De man had duidelijk geen kou in deze temperaturen. Of de man werd opgepakt of tegengehouden door de politie is niet duidelijk.