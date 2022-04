Man die bewusteloos werd aangetroffen in Aalst kwam accidenteel ten val

Het was woensdagochtend rond 6.30 uur dat de man werd aangetroffen door een passant. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en had een hoofdwonde op zijn hoofd waardoor de politie en de ambulance meteen verwittigd werd. De man bleek ook geen papieren bij zich te hebben, waardoor het niet meteen duidelijk was wat er gebeurde. De plaats werd even afgesloten en er werd een onderzoek uitgevoerd, maar al snel werd duidelijk dat de man slecht ten val was gekomen en daarom de hoofdwonde vertoonde. De man herstelt nu in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Hoe het komt dat hij gevallen is, is niet duidelijk.