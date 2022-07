Mama’s Jasje hoofdact op eerste concert van vernieuwde Parkfeesten in Aalst : “Inkom gratis, drank in herbruikbare bekers”

“We openen op donderdag 7 juli met als hoofdact Mama’s Jasje. Het voorprogramma wordt gebracht door de Aalsterse groep Tot Morgen. Twee weken later, op donderdag 28 juli staat wat meer rock op het programma met een tribute avond. Op donderdag 4 augustus starten we met BOBBY! Met onder andere Aalstenaar Aaron Blommaert, bekend uit Familie, gevolgd door Willy Sommers met live band. Afsluiten doen we op donderdag 11 augustus met de ster van het moment, Camille, bekend als winnares van The Masked Singer en oa. met haar optreden in Liefde voor muziek. Met Bram en Lennert zullen lokale helden er een onvergetelijke avond van maken”, zegt de organisator.

Herbruikbare bekers

“We zijn blij dat we de Parkfeesten mogen organiseren in Aalst en we krijgen ook heel veel ondersteuning van de stad. De samenwerking zit wel heel goed. We hebben een programmatie waar we trots mogen op zijn. We hopen op een mooie opkomst op de donderdagen. Het is gewoon gratis, iedereen is welkom”, zegt Kim Barbé. “We werken met herbruikbare bekers waarvoor je een waarborg betaald. De avond start rond 18 uur, vanaf 19 uur zijn er optredens tot 23 uur. We hopen dat de mensen daarna naar de Aalsterse horeca uitzwermen.”