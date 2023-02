Machteld schminkt de carnavalisten: “Hen laten schitteren op de drie zotte dagen”

Aalst Aansteke­lijk carnavals­lied­je over de bouwvalli­ge Sint-Jozefskerk: “De kerkfa­briek zegt ‘wij doen geen kosten meer’”

De losse groep Smabollen me Pikkels heeft een carnavalsliedje gemaakt over de niet zo stabiele Sint-Jozefskerk in Aalst.