Maatwerkbedrijf MAAAT gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlaming: “De 165-koppige ploeg die onze provincie op de kaart zet”

“Met onze kernbevoegdheden in het achterhoofd, zijn we ook dit jaar als deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2022 op een bijzondere manier onderscheidden en zo Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en buitenland. Vier sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens. De provincie huldigde het bezoekerscentrum Lam Gods in Gent, wijndomein Vandersteene uit Zwijnaarde, OHNE met zijn verpakkingsvrije winkels en maatwerkbedrijf MAAAT uit Aalst.

“MAAAT levert helpende handen voor elke stap in het productieproces en denkt ook mee over de optimalisatie van de supply chain. De 165-koppige ploeg van MAAAT werkt zowel in eigen huis als op verplaatsing. Samen met een teamcoach ondersteunen de medewerkers bedrijven in het productie- of logistiek proces. Het bedrijf is actief in een brede waaier van sectoren zoals retail, bouw, voeding, logistiek, productie en recyclage”, zo zegt de provincie.