“Maar wél twee bladzijden over het Ros Beiaard!?”: Aalst kan er niet bij dat carnaval slechts voetnoot is in Vlaamse Canon

Van Aleppo naar de Katte­straat: broers openen 'Caramelle Patisserie' in hartje Aalst. "Syriërs zijn nu eenmaal ondernemen­de mensen, thuiszit­ten is niks voor ons"

Broers Maher (20), Ferras (25) en Wasim Ajam (28) hebben in de Kattestraat in Aalst ‘Caramelle Patisserie’ geopend. Elf jaar geleden vluchtte de familie uit het Syrische Aleppo voor het oorlogsgeweld. Stilzitten staat evenwel niet in hun woordenboek. Eerst leerden ze Nederlands, nu openen ze een eigen patisserie in hartje Aalst met overheerlijke gebakjes en desserts.