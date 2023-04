Maar één vrij plekje, dus kampeert Sophie (48) week lang voor schoolpoort De Zonneroos: “Inschrijven via computer heb je zelf niet in de hand”

NET OPEN. Winetail opent de deuren aan het Vredeplein: “Meer dan 100 cocktails en tientallen mocktails”

Op de hoek van het Vredeplein in Aalst opent Winetail de deuren. Voor de eigenaars van de Op ’t Hof Groep is dit de achtste zaak in hun beheer. “De focus ligt op een ruim assortiment aan cocktails en mocktails in een gezellig kader”, zeggen ze.