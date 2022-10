MAAAT opent nieuwbouw van 3.400 m² op Wijngaardveld: “188 maatwerkers bouwen bijenkasten, herbruikbare bekers worden professioneel gereinigd”

Gijzegem Bestuurder onder invloed gaat uit bocht en eindigt tegen gevel van woning

Op de Steenweg naar Oudegem is zondagochtend rond 7.00 uur een bestelwagen tegen een gevel van een woning terechtgekomen. Hij verloor de controle in een bocht en raakte enkele metalen paaltjes en kwam tegen een gevel terecht. Het is niet de eerste keer in die bocht dat een auto tegen een gevel reed.

14:27