Lynn Van Royen leest het verhaal van Pip voor in Utopia

AalstOp zaterdag 19 maart leest Lynn Van Royen voor uit ‘Het Huis van Pip’, het allereerste boek van Laura De Backer en Lotte Van De Walle. Deze boekvoorstelling gaat door in bibliotheek Utopia te Aalst. De bibliotheek, een van de mooiste in Europa, vormt hiervoor de ideale uitvalsbasis.

‘Het Huis van Pip’ vertelt het verhaal van Pip, een klein spookje. Samen met haar huisgenootjes neemt Pip lezers vanaf 4 jaar mee op een ware zoektocht naar fantasie. ‘Het Huis van Pip’ is het eerste boek met Pip als hoofdpersonage. Het verhaal is van de hand van Laura De Backer en Lotte Van De Walle, die bovendien ook de illustraties in het boek verzorgde. Het boek werd uitgebracht door uitgeverij De Eenhoorn in februari 2022.

Digitale storytelling

Pip is het geesteskind van Laura De Backer en Olivier Van Damme, die samen ECCE.fi oprichtten. Het technologiebedrijf brengt Pip tot leven via verschillende ‘verhalenvertelmachines’, onder andere in de vorm van een spraaktechnologisch holografisch kastje, een projectiebox en een muziekdoos. Tijdens het evenement in Utopia kunnen kinderen voor het eerst ook interageren met Pip. Dit allemaal ter ondersteuning van het doel van ECCE.fi: kinderen weer met plezier laten lezen en ontdekken.

Voorleessessie door Lynn Van Royen

Na een korte boekvoorstelling van ‘Het Huis van Pip’ door Laura De Backer, volgt een voorleessessie door de Aalsterse actrice Lynn Van Royen. Zij zette maar al te graag haar schouders onder het project en vertolkt de stem van Pip. “Mezelf onderdompelen in verhalen is een moment van puur geluk voor mij. Dat is iets wat ik wil delen met mijn kinderen door, samen met ECCE.fi, een fantasiewereld te creëren”, aldus Lynn.

De boekvoorstelling vindt plaats op zaterdag 19 maart om 14 uur in bibliotheek Utopia in Aalst. Lezers kunnen hun boek laten signeren of op de foto gaan met Pip. Voor meer informatie over ‘Het Huis van Pip’ kan je terecht op hallopip.be.