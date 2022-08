Lunchbar Alfred, nog tot eind september in Cimorné: “Natuurwijnen en elke dag een verse lunch”

Burst Leegstaan­de woning in Burst volledig uitgebrand: grote rookpluim houdt Ouden­aardse­steen­weg dicht

In Burst is zondag brand uitgebroken in een leegstaande woning. Omdat er ook zware rookontwikkeling was, werd de Oudenaardsesteenweg (N46) afgesloten in beide richtingen.

7 augustus