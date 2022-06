Luc viert zijn 100ste verjaardag en woont nog altijd thuis in Aalst

Luc was zijn ganse leven zeer actief, zowel professioneel als in zijn vrije tijd. Hij had een betonfabriek, eerst in Lede en nadien op het Wijngaardveld in Aalst. Daarnaast was hij een fervent tennisser en maakte hij, tot enkele jaren geleden, graag filmpjes. “Maar het meest gepassioneerd sprak hij over de viool. Of Luc steeds de eerste viool speelde, weet ik niet, maar hij koestert wel bijzondere herinneringen aan de muzikale momenten die hij had met de mama van onze burgemeester, die terwijl piano speelde”, zegt De Meerleer.