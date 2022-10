Louise en Serafien vieren 65ste huwelijksverjaardag: “Een prachtig koppel”

Louise en Serafien hebben drie dochters en twee kleindochters. Beide jubilarissen hebben een mooie carrière achter de rug. Louise heeft eerst in schoenenfabriek Vinck gewerkt en vervolgens ging ze aan de slag in school De Horizon. Serafien werkte eerst bij Glucoserie Lecler en nadien bij NV Penne. Samen zijn ze tot aan hun pensioen tewerkgesteld geweest in het Rikab-internaat in Ganshoren, Louise in de keuken en Serafien als onderhoudswerkman.

Beiden waren ze fervente wandelaars en dierenvrienden. Ten huize van Serafien en Louise was het altijd leven in de brouwerij dankzij hun dieren: honden, schapen, ganzen, kippen, ... en nu nog steeds. Serafien ging ook helpen in hondenschool Hoop in Nieuwerkerken en bij het Vlaamse Kruis in Aalst. Louise doet nog steeds wandelingen van 4 tot 6 km. Serafien is steeds gepassioneerd geweest door de trage wegen. “Voor Serafien is het wandelen na zijn hartoperatie iets moeilijker geworden, maar hij kan nog honderduit vertellen over alle gebeurtenissen in zijn leven. En Louise kan je niet bijhouden als ze aan het wandelen gaat. Er werd me verteld dat ze die avond ook niet van de dansvloer weg te houden zou zijn. Louise en Serafien zijn een prachtig koppel en vullen elkaar perfect aan”, zegt De Meerleer na haar bezoek.