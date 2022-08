Louisa viert 100ste verjaardag: “Ze geniet nog dagelijks van het leven met de nodige humor”

Aalst/Erpe-Mere Broers Tijs (40) en Gerrit (43) halen 30 jaar oude LEGO van zolder: “Toen mijn LE­GO-snea­kers viraal gingen, begon het weer te kriebelen”

Op 10 augustus bestaat LEGO 90 jaar en ook in Aalst en Erpe-Mere wonen echte LEGO-fanaten. Tijs (40) en Gerrit (43) halen deze zomer hun 30 jaar oude LEGO-blokjes van zolder. Het plan is de dozen opnieuw helemaal uit te sorteren en de sets opnieuw in elkaar te steken. Ze hebben namelijk alle instructieboekjes van vroeger bijgehouden.

