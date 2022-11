Louis Paul Boongenootschap: “Lezing Frederik De Backer gevolgd door Boonmaaltijd”

“Naar stilaan goede jaarlijkse gewoonte organiseert het Louis Paul Boongenootschap ook bij dit jaareinde een lezing die gekoppeld is aan een Boonmaaltijd”, zegt het Boongenootschap. “Dit jaar spreken we af op 10 december om 17 uur in de schitterende Utopia-bibliotheek van Aalst, vlak bij het station, om er te luisteren naar de beleving van De Morgen-columnist Frederik De Backer bij zijn lectuur van ‘De Kapellekensbaan’. De Backer heeft zich snel een reputatie van vlijmscherp mediacriticus bij elkaar geschreven en bracht kort geleden zijn tweede boek uit met zijn beste columns (‘Het boek is beter’). Wij zijn benieuwd om te luisteren hoe een jonge auteur aankijkt tegen het werk van Louis Paul Boon. Nadien volgt een maaltijd geïnspireerd op recepten die Boon dierbaar waren. Dit keer zullen we kalfsblanquette met rivierkreeftjes en champignons eten. Een vegetarisch alternatief is voorzien.”

Wie alleen de lezing wil bijwonen, betaalt 10 euro (gratis voor leden). Wie ook wil eten, betaalt een totaal van 30 euro. Inschrijvingen via de website van het LP Boongenootschap, www.lpboon.net, of door u aan te melden via ons vaste e-mailadres: mail@lpboon.net. De lezing vindt plaats in zaal Geuzen van Utopia. “Voor 30 euro (te storten op BE36068200494781 tnv L.P. Boon Genootschap, Aalst) kunt u de voordracht meemaken en daarna aanschuiven aan tafel voor een typische Boonmaaltijd. Onze leden hebben gratis toegang tot de lezing, ook als ze niet deelnemen aan de maaltijd, maar we vragen wel aan iedereen om zich aan te melden via de website of per e-mail.”