Louis Paul Boongenootschap geeft Isengrimus-prijs aan stadsbestuur van Aalst

Op zaterdag 10 december organiseerde het Louis Paul Boongenootschap naar goede gewoonte haar jaarlijkse Boonlezing. Centrale gast was De Morgen-columnist Frederik De Backer. “Het Boongenootschap reikte tevens de Isengrimus-prijs uit, deze is voorbehouden voor personen of instellingen met bijzondere verdiensten in het onderzoek naar Boons werk. Dit keer viel het stadsbestuur van Aalst in de gratie van het genootschap. Enerzijds als erkenning voor het in herinnering brengen van de grootste Aalsterse schrijver, anderzijds als aansporing om Boon in de toekomst nog een grotere plaats te geven op het vlak van cultuur, patrimonium en toerisme”, zo zegt Utopia Aalst. “De avond werd gewoontegetrouw afgesloten met een maaltijd geïnspireerd op recepten die Boon dierbaar waren. De geur van kalfsblanquette met rivierkreeftjes en champignons vulde de ruimte van het Utopiacafé waar nadien nog gretig nagepraat werd over het oeuvre van het literaire icoon.”