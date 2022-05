Louis en Maria vieren briljanten jubileum.

Erembodegem Drie voertuigen betrokken bij aanrijding op E40

Op de E40 in Erembodegem zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie voertuigen betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Een Renault botste er met een bestelwagen, waarna niet veel later een BMW inreed op de Renault. Gewonden vielen er niet, maar de schade was wel aanzienlijk.

1 mei