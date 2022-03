Lotjonslos werkt aan ultiem eerbetoon voor Dendermonde: “Een nieuwe kop voor het paard”

Showbizz Otto-Jan Ham brengt als Hairbaby voor het eerst eigen muziek uit: “Mijn dochtertje geeft het een zes op tien”

Naast tv-figuur en radiopresentator is Otto-Jan Ham (43) nu ook muzikant. Wat begon als een grap tussen collega’s, groeide uit tot een debuutplaat en een uitverkochte show in De Casino in Sint-Niklaas. Op één van de nummers is ook z'n zesjarige dochter te horen, waarmee Otto-Jan meteen toont dat hij een stukje gevoeliger is dan hij laat uitschijnen. “Dit kan dan misschien mijn zoveelste midlifecrisis zijn, maar ik heb er veel tijd, energie en f***ing veel geld in gestoken.”

10:39