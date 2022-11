Losse groepen niet blij met nieuw stoetreglement Aalst carnaval: “Wij mogen niet kiezen waar we in de stoet gaan. Nochtans een aloud verworven recht”

Afgelopen vrijdag was er de algemene vergadering van de losse groepen en daar werd het nieuwe stoetreglement besproken. “Vooral de afschaffing van de vrije keuze van een plaats in de stoet, een aloud verworven recht, ligt ons zwaar op de maag. Bovendien zou de nieuwe regel meer problemen veroorzaken dan dingen oplossen: heibel en conflicten aan de invoegpunten in plaats van een vlotte start van de stoet. Volgens het nieuwe reglement moet een losse groep invoegen ‘op aanwijzing van de stoet- of zonecommissaris, aangesteld door de organisatie’. Dat betekent dat ze niet langer vrij hun plaats in de stoet bepalen”, zeggen ze. “De vereiste aanwezigheid van twee ‘commissarissen’ in het oude reglement was voor ons een garantie van een objectieve beoordeling van eventuele overtredingen, maar wordt bij deze afgeschaft. Losse groepen moeten nu ook 3 weken op voorhand een thema opgeven. Het is de losse groepen niet duidelijk wat daar de reden voor is. De juiste toepassing van die regel is voor veel losse groepen ook onwerkbaar, want ze spelen kort in op de actualiteit.”