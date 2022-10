‘Lorelie & Feline by Andy Peelman’ in Gentsestraat feestelijk geopend: “Merkkledij aan tweedehands prijzen”

Aalst‘Lorelie & Feline by Andy Peelman’ heeft dit weekend de deuren geopend in de Gentsestraat in Aalst. De bekende acteur en presentator Andy Peelman en echtgenote Tine Kissling ontvingen er op de openingsdag tal van Bekende Vlamingen. Karen Damen en haar zus Kirsten verkochten er hun Kristina-knitwear. Aalst heeft er met deze winkel voor tweedehands merkkledij en -accessoires een nieuwe attractie bij.