Loopwedstrijd op parcours naTourcriterium: “De eerste ‘4 Mijl van Aalst’”

Gratis burenbemid­de­ling in vier TARL-gemeenten

Voortaan is er ook gratis burenbemiddeling mogelijk in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke. Bij een ruzie of conflict met een buur kan je beroep doen op de opgeleide vrijwilligers van intercommunale Haviland. “Je kan al veel oplossen met een goed gesprek”, zegt coördinator burenbemiddeling Katrien Meersseman.