Live opname met publiek in Utopia: Steven Van Herreweghe praat in podcast over Disney-klassieker ‘Wall-E’

Aalst Levens­vreug­de opent ‘De Goeie Gasten’ in Cimorné: “Een buitengewo­ne lunchbar, met buitenge­woon personeel”

In het najaar opent in Cimorné in Aalst een horecazaak zoals je er in Aalst geen twee zal vinden: ‘De Goeie Gasten’. Een buitengewone lunchbar, zo noemt initiatiefnemer Levensvreugde Verblijven het, maar nog unieker dan de maaltijden zijn de mensen die er opdienen en in de keuken werken. Allemaal buitengewone mensen, die hun handicap of beperking overstijgen en tonen dat ze ongelofelijk veel in hun mars hebben.

24 juni