LIVE. Aalst carnaval: tweede feestdag van start, Carnavalisten maken zich op voor maandagsstoet

De carnavalisten in Aalst hebben een knotsgekke eerste carnavalsdag en -nacht achter de rug. Maar veel tijd om te bekomen is er niet, want het volgende feestje kondigt zich al aan. Vandaag rijden de carnavalisten opnieuw uit tijdens de maandagsstoet. Volg de stoet op de voet in onderstaande liveblog.