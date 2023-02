LIVE. Aalst carnaval: stoet loopt op zijn einde, prijsuitreiking om 21.30 uur op Grote Markt

Dag twee van Aalst carnaval is volop aan de gang. Vanmiddag was er de maandagsstoet. Nu is het uitkijken naar de prijsuitreiking op de Grote Markt. Die gaat van start om 21.30 uur. Eerder vandaag trok ook al een massa toeschouwers naar de Grote Markt voor de bezemdans en de Ajuinworp. Ongezien veel mensen hoopten op het Gouden Ajuintje, maar dat werd dit jaar gewonnen door een debutant. Volg alles op de voet in onderstaande liveblog.