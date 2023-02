LIVE. Aalst carnaval: maandagsstoet vertrokken, Aalsterse Gilles dansen bezemdans op Grote Markt

De tweede dag van Aalst carnaval is officieel van start gegaan. Om half twee vanmiddag vertrokken de Carnavalisten op het Statieplein voor de maandagsstoet. Kort daarna was het alweer tijd voor het volgende feestje: om 14 uur startte de traditionele bezemdans op de Grote Markt. En die lokte heel wat enthousiaste toeschouwers. Volg alles op de voet in onderstaande liveblog.