LIVE. Aalst carnaval: aanschuiven voor gratis ajuintjes-tattoo bij Pommeline en Cirio

Eindelijk is het zover! Vandaag gaat de bekendste carnavalsstoet van het land door de straten van Aalst. Na enkele afgelaste coronajaren zijn de bewoners blij dat de 93ste editie van hun geliefde volksfeest eindelijk kan doorgaan. We hebben de carnavalskop van Sihame El Kaouakibi en Bockie De Repper al kunnen spotten. Ondertussen is de stoet officieel gestart en is het aanschuiven bij Pommeline en Cirio voor een gratis ajuintjes-tattoo. Hier mis je niets van Aalst Carnaval.