Liv en dochter Mette vinden gigantisch nest van Aziatische hoornaar in centrum van stad: “Wel 60 centimeter breed”

AalstOpmerkelijke ontdekking in de buurt van de Aalsterse Sint-Annawijk: daar vonden Liv Geeraert (43) en dochter Mette (12) een gigantisch wespennest. Ze riepen de hulp in van Ruben Meert, leerkracht Natuurwetenschappen op het Lyceum, waarna al snel duidelijk werd dat het om EEN nest van de beruchte Aziatische hoornaar gaat. “In de zomer moeten hier duizenden wespen hebben rondgevlogen.”

Mette Haeck is leerling op het Lyceum van Aalst en gaf na de bijzondere vondst de boodschap door aan leerkracht Ruben Meert. “Het deed een belletje rinkelen, want wespennesten in bomen zijn vaak het werk van de Aziatische hoornaar. Toen ik de situatie ter plaatse ging bekijken, bleek het inderdaad om een nest van die grote hoornaar te gaan”, zegt Ruben, ook actief bij Natuurpunt.

60 centimeter breed en een halve meter hoog

“Van de achterburen mocht het nest gerust uit de boomtop worden gezaagd, waarbij de ware omvang pas goed tot ons doordrong: met een hoogte van een halve meter en een breedte van 60 cm, ging het om een flink nest. Hier moeten in de zomer duizenden wespen rondgevlogen hebben. Nochtans hebben de bewoners ze nauwelijks opgemerkt. Ook het nest zelf werd pas gevonden toen alle bladeren gevallen waren”, vertelt Ruben. “Hoewel het nest nog vol zat met larven, poppen en wespen die op het punt stonden uit te komen, was er nergens nog beweging te bespeuren. Het leek wel een tafereel uit Pompeï, waarbij alle leven door de vrieskou van enkele weken geleden plots tot stilstand was gekomen.”

Volledig scherm Een nest van de aziatische hoornaar in Aalst. © Ruben Meert

Volledig scherm Liv Geeraert en dochter Mette Haeck met het nest. © Ruben Meert

Hoewel men probeert nesten van deze exoot op te sporen en te vernietigen, wordt duidelijk dat de Aziatische hoornaar jaar na jaar talrijker wordt. “Elk nest dat niet tijdig wordt gevonden, geeft weer heel wat nieuwe koninginnen de kans om het jaar daarop zelf een nest te stichten. Dat een dergelijk groot nest in hartje Aalst — omgeving Ezelspleintje — onopgemerkt kan blijven, maakt de bestrijding er zeker niet eenvoudiger op. De kans is nu groot dat er de komende jaren nog meer nesten opduiken in de stad, er was er blijkbaar ook al eens eentje gevonden in het stadspark. Helaas is dit geen goed nieuws voor onze honingbijen.”

Het nest is nu in het bezit van het Lyceum. “Het wordt gedroogd om er in de toekomst in het labo les over te kunnen geven”, zegt de leerkracht.

