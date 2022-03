Linde op Hopmarkt overleeft de Winterfoor niet: “Onderzoek zit bij de politie”

“De boom was duidelijk ook al illegaal gesnoeid”, zegt Bart Backaert, boombeheerder van de stad Aalst. “De Mongoolse lindes zijn zeldzame bomen die in tegenstelling tot andere lindes geen honingdauw afscheiden en daardoor ook geen overlast veroorzaken op de terrassen. Het is niet het eerste incident. Het plein wordt meer en meer gebruikt als evenementenplein. Ik denk dat er een keuze moet worden gemaakt: ofwel bomen, ofwel events”, zegt hij.

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er een onderzoek loopt. “Het dossier zit op dit moment in onderzoek bij de lokale politie. Alleszins zijn onze diensten bezig om een schaderaming op te maken en het dossier te laten behandelen door onze verzekeraar. Na dit incident zullen we bekijken om waar mogelijk een omheining in cortenstaal te voorzien om zo de bomen beter te beschermen. Op andere plaatsen in onze stad waar dit reeds is gebeurd, heeft dit immers reeds zijn nut bewezen”, zegt de schepen.

Volgens schepen van Economie en Foren Katrien Beulens (onafhankelijk) gaat het om ongeluk, waarbij een foorreiziger de boom heeft omvergereden. “Dat is door de man in kwestie correct aangemeld bij de politie. Er is aangifte gedaan en er is een aanrijdingsformulier ingevuld”, aldus de schepen.

Volledig scherm Mongoolse linde op de Hopmarkt in Aalst. © RV