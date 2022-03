Limited edition Deliveroo-wielertruitje bij iedere bestelling bij Mozart Aalst

Aalst Kaasmees­ters Karl (47) en Reinout (29) openen kaas- en wijnbar in Katte­straat: “Salade met geitenkaas op het terras en in de winter kaasfondue en raclette, waarom niet?”

Liefhebbers van kaas kunnen vanaf zaterdag 2 april terecht bij ‘Korboo Cheese Masters’ in de Kattestraat in Aalst. Kaasmeesters Karl Bolle (47) en Reinout Carmeliet (29) serveren er vanaf dan de lekkerste kazen in combinatie met wijn of bier en je zal er zelfs culinair kunnen genieten. “Onze menukaart verandert met de seizoenen, van een salade met geitenkaas tot raclette in de winter.”

24 maart